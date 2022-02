DEAM Volta Redonda investiga tentativa de feminicídio - Divulgação

Publicado 27/02/2022 16:16

Rio - Um homem, sem identidade revelada, conseguiu fugir da polícia após espancar e ameaçar de morte a ex-namorada no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, na noite de sábado (26). A vítima contou aos agentes do 28ºBPM (Volta Redonda) que o agressor estava armado e que teria quebrado os vidros do seu carro.

Os policiais conseguiram localizar o veículo do criminoso em uma rua próxima ao ocorrido e acionaram a Guarda Municipal para removê-lo. No entanto, enquanto aguardavam a remoção do automóvel, o homem regressou ao local e tentou fugir com o carro, não obedecendo a ordem de parada.

Os agentes tentaram impedi-lo, mas ele resistiu e pegou um revólver que estava debaixo do banco do motorista. Neste momento, um dos policiais efetuou um disparo para impedir uma possível agressão. Em seguida, o acusado fugiu com o veículo.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda e todos os envolvidos foram ouvidos. Segundo a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer todos os fatos. Até o fechamento desta reportagem o agressor ainda não tinha sido localizado.