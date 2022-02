Os agentes apreenderam com "JP" uma pistola calibre 9mm e rádio comunicador - Polícia Militar do Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 27/02/2022 12:55

Rio - Policiais militares da UPP do Vidigal prenderam neste sábado (26) um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade, localizada na Zona Sul do Rio. Segundo a polícia, o homem, identificado apenas como "JP", é apontado como segurança de um dos gerentes do tráfico do local.

Os militares passavam pela Av. Presidente João Goulart, uma das vias da comunidade, quando abordaram dois indivíduos em um veículo. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola e um rádio comunicador. "JP" e o outro preso, que não teve identidade revelada, foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana).