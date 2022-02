Caça-níqueis apreendidos em Rio das Pedras - REPRODUÇÃO TWITTER

Rio - A Polícia Militar apreendeu na tarde de sábado (26) 30 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Na ação, quatro pessoas foram conduzidas à 32ª (Taquara).

A ação, comandada pela Subsecretaria de Inteligência, teve apoio do 18° BPM (Jacarepaguá).

Na última quinta-feira (24), uma ação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) prendeu seis suspeitos de integrarem a cúpula da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste da cidade. Os presos foram identificados como Fabiano Cordeiro, o “Mágico”, João Henrique Pedro da Silva, conhecido como “Pezão”, Rodrigo Bastos Moraes, o “Digão”, Daniel Crichigno, vulgo “Buiu”, Marcos Alves de Souza e Irlan Andrade dos Santos.

De acordo com a especializada, Mágico seria um dos líderes locais, junto com Pezão e Digão. Apesar da proximidade com o miliciano Tandera, o grupo paramilitar da comunidade tem autonomia para agir sozinha sendo uma das mais antigas da capital. Buiu, Marcos e Irlan seriam os seguranças do trio.