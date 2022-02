A 125ª DP (São Pedro da Aldeia) realizou a prisão da acusada. - Polícia Civil do Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 27/02/2022 09:04 | Atualizado 27/02/2022 09:05

Rio - Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, na última sexta-feira (25), uma mulher acusada de tentativa de homicídio. Ela foi capturada no Porto da Aldeia, na mesma cidade, após informações do setor de inteligência.

A prisão é desdobramento da Operação Dáctilos, ocorrida no início deste mês, em que foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois suspeitos que tentaram roubar um empresário, em novembro do ano passado, em São Pedro da Aldeia.

Na ocasião, a vítima reagiu e bateu no carro dos ladrões. Para fugir, os criminosos roubaram outro veículo, que foi abandonado mais à frente.

As investigações demonstraram que a acusada mostrou aos bandidos o alvo do assalto, vigiou e indicou a hora certa da abordagem. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão. Também foi cumprido um mandado de prisão de outro integrante do bando que já está preso por outro crime.