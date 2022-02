Armas apreendidas na casa de Vitor Rebollal, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. - Divulgação - Polícia Federal do RJ

Armas apreendidas na casa de Vitor Rebollal, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Divulgação - Polícia Federal do RJ

Publicado 26/02/2022 22:15 | Atualizado 26/02/2022 22:23

Rio - Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos apreenderam, neste sábado (26), 20 armas de grosso calibre dentro de uma residência no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

O imóvel pertence a Vitor Rebollal, suspeito de usar o registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) para comprar armas e munições legalmente e vendê-las para chefes de facções criminosas. No local, foram apreendidas espingardas, pistolas e rifles, além de munições e duas prensas usadas para recarga de cartuchos.



Vitor já havia sido preso em Goiás, na última sexta-feira (25), quando transportava 11 mil balas de fuzil. A polícia, que já vinha interceptando ligações de Rebollal, descobriu que ele usava o certificado de caçador para comprar material bélico de maneira lícita e legalizada para depois revender para uma das maiores facções do tráfico do Rio.



Decreto presidencial ampliou possibilidade de compra de armas



Vale lembrar que os direitos aos CACs foram ampliados no início do Governo Bolsonaro quando por decreto, o presidente autorizou o aumento do limite de armas e munições a integrantes da categoria.



Os atiradores com registro podem ter até 60 armas quando antes o limite era 16, o que poderá ser mais flexibilizado ainda pois o PL 3.723/2019, proposto pelo Executivo para alterar o Estatuto do Desarmamento, poderá amenizar as regras e facilitar mais acesso aos CACs. O PL propõe, entre outros pontos, a autorização do transporte de uma arma municiada para atiradores e caçadores, sem restrição de horário, e dificulta a fiscalização da categoria.