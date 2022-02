Milhares de foliões tomaram as ruas do Centro do Rio na noite deste domingo - Reprodução

Milhares de foliões tomaram as ruas do Centro do Rio na noite deste domingoReprodução

Publicado 27/02/2022 22:20 | Atualizado 27/02/2022 22:25

Rio - O veto à liberação de blocos de rua não impediu que cariocas e turistas de driblassem as restrições impostas pelas autoridades públicas devido à pandemia de covid-19. Da madrugada de sábado até a noite de domingo, foliões têm curtido o feriado, que teve o Centro como o principal ponto de aglomeração, como revelam postagens na Rua Primeiro de Março. No início da noite deste domingo, uma multidão ocupou a escadaria do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



A circulação da Linha 1 do VLT chegou a operar com restrições devido à quantidade de pessoas na Avenida Rio Branco. Com os portões do Sambódromo fechados - o desfile das escolas de samba foi adiado para abril -, os foliões percorreram as ruas do Centro, em especial região da Zona Portuária, que registrou a presença de muitas pessoas na Pedra do Sal.

A Guarda Municipal teve dificuldade para dispersar a aglomeração no período da manhã no Centro da Cidade. No sábado, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) conseguiram desmobilizar blocos irregulares na região. Na Zona Sul, eventos privados no Leblon, Gávea e Lagoa atraíram muitos turistas, assim como na Zona Oeste.