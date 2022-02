Clarissa Garotinho e Eduardo Paes trocam ofensas no Twitter - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 27/02/2022 08:32

Rio - A noite de sábado (26) teve clima de 'faroeste' para o prefeito Eduardo Paes (PSD) e a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ): um disparou ofensas contra o outro via Twitter, e a discussão repercutiu entre os internautas cariocas, com direito a réplica, tréplica e menções a escândalos recentes da política fluminense.

A discussão começou quando Clarissa Garotinho escreveu, no Twitter, que "o projeto do BRT já nasceu todo errado", em menção à crise dos últimos dias, com greve no sistema e possibilidade de mudança na administração. O prefeito Eduardo Paes respondeu a deputada em um tom acima: "Falou a filha do Garotinho e da Rosinha sobre nascer toda errada!".

Falou a filha do Garotinho e da Rosinha sobre nascer toda errada! — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 26, 2022

A partir daí, Clarissa e Paes, que disputaram as eleições municipais de 2020 e 2012 (Clarissa como vice de Rodrigo Maia), ambas vencidas por Paes, passaram a mencionar escândalos políticos de aliados e familiares. Filha dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho e figura política fluminense há quase duas décadas, Clarissa chamou Paes de 'Nervosinho', apelido atribuído ao prefeito em delações premiadas sobre supostas planilhas de pagamentos de propinas da antiga construtora Odebrecht, hoje Novonor.

Paes respondeu perguntando se "papai e mamãe estavam soltos", lembrando as consecutivas prisões de Garotinho e Rosinha por suspeitas de crimes eleitorais como compra de votos, superfaturamento de contratos e arrecadação ilegal de valores em campanha.

A discussão continuou com ofensas como "desequilibrado" e "estúpido", de Clarissa para Paes, e de "filhos de presidiários", de Paes para Clarissa e seus irmãos - depois, internautas publicaram fotos em que o prefeito aparece ao lado de Wladimir Garotinho, irmão de Clarissa.

A troca de farpas sobrou até para o vereador Pedro Duarte (Novo), que também questionou a crise do BRT. "Sinceramente, Prefeito, tenho zero apreço político ou pessoal pela família Garotinho, mas você pode - e deve - responder bem melhor do que isso a quem questiona o BRT e seus óbvios problemas", escreveu Duarte. Paes respondeu: "Até tu do Novo Bolsonarista tá virando garotinho? A causa presidencial é a mesma mas não precisa exagerar né!".