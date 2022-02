Depois de dois dias de greve, BRT voltou a funcionar neste domingo (27). Na foto, a estação Paulo da Portela, em Madureira - FABIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Depois de dois dias de greve, BRT voltou a funcionar neste domingo (27). Na foto, a estação Paulo da Portela, em MadureiraFABIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 27/02/2022 07:57 | Atualizado 27/02/2022 10:30

Rio - Os ônibus do BRT voltaram a circular por completo na manhã deste domingo (27), depois de motoristas do sistema decidirem pela suspensão da greve em assembleia da categoria. A paralisação começou na sexta-feira de manhã (25) e foi encerrada na tarde de sábado (26).

O Centro de Operações informou que o Rio voltou ao Estágio de Normalidade às 9h, após a regularização do serviço do BRT. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde a manhã de sexta, por conta da greve.

Segundo o BRT, todas as linhas estão em operação. Confira quais são:

- Linha 10 - Santa Cruz x Alvorada-direto (Intervalo 5 min)

- Linha 12 - Pingo d'Água x Alvorada direto (Intervalo 8 min)

- Linha 20: Santa Cruz x Salvador Allende - expresso (Intervalo 5 min)

- Linha 19: Pingo D'água x Salvador Allende expresso (Intervalo 8 min)

- Linha 25: Mato Alto x Alvorada

parador (Intervalo 10 min)

- Linha 13: Mato Alto x Alvorada expresso (Intervalo 10 min)

- Linha 22 Alvorada X Jardim Oceânico parador (Intervalo 8 min)

- Linha 50 Jardim Oceânico x Centro Olímpico parador (Intervalo 20 min)

- Linha 51 Vila Militar x Terminal Recreio (Intervalo 20 min)

- Linha 35 Alvorada x Madureira (Intervalo 10 min)

- Linha 42 Fundão x Manaceia (Intervalo 20 min)

- Linha 46 Alvorada x Penha Expresso (Intervalo 15 min)

A Prefeitura do Rio informa que, na manhã deste domingo (27/02), todas as linhas dos serviços do sistema BRT voltaram a operar gradualmente.#PrefeituraRIO22 | Secretaria Municipal de Transportes | @BRTMobiRio | @Operacoesrio pic.twitter.com/ssoPItRnhE — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 27, 2022

Durante audiência virtual no sábado, o Sindicato dos Rodoviários e a Prefeitura do Rio alinharam que nenhum participante da greve será demitido. A decisão de manter os empregos surgiu horas depois que a Prefeitura do Rio anunciou que demitiria por justa causa oito motoristas do BRT identificados como 'líderes' do movimento. A volta atrás foi uma das demandas da categoria ao município. Na reunião, também ficou acordado que a Prefeitura iria reajustar salários dos rodoviários, mas a data ainda não foi definida.

Agora, o Rio vive uma disputa judicial pelo controle do BRT. No sábado, a juíza Georgia Vasconcellos da Cruz, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), concedeu uma liminar que suspende os efeitos dos decretos que extinguiram os contratos de operação do BRT pelos consórcios Internorte e Transcarioca. Na prática, a decisão anula os decretos que passaram a gestão do BRT para o município. No dia 17 de fevereiro, a Prefeitura do Rio decretou a caducidade do contrato de concessão do BRT, encerrando o acordo e dando o controle à Mobi-Rio, empresa pública fundada para administrar.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) disse ainda no sábado que entraria com recurso de forma imediata para suspender a liminar da Justiça.