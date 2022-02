Campanha vai exibir material em estações e nos trens da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Campanha vai exibir material em estações e nos trens da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 27/02/2022 10:37

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) e a SuperVia fecharam uma parceria que visa prevenir novos desaparecimentos de crianças e adolescentes. Até março, os painéis das estações e as TVs dos trens vão exibir um vídeo informativo, para auxiliar a população sobre como preceder diante de um possível caso.

Com a chegada do verão, os números tendem a aumentar e, por isso, a FIA desenvolveu um material explicativo, baseado na cartilha elaborada em parceria com a Defensoria Pública. A ação começou no último sábado.

Algumas orientações para prevenir novos casos são sugeridas no vídeo, como: fazer o RG da criança o mais cedo possível; identificar as crianças com pulseira ou crachá antes de sair de casa; sempre aguardar que a criança entre no local de destino (escola, festa, casa de amigos, etc); além de informações de como proceder em algum possível caso.

“Nessa época do ano, com o verão e as férias escolares, infelizmente os casos acontecem com mais frequência. É muito importante os responsáveis redobrarem a atenção e tomarem todas as medidas de prevenção possíveis principalmente nesse período”, alerta Luiz Henrique, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas.

A Presidente da FIA/RJ, Fernanda Lessa, celebra o acordo. “Essa parceria é muito importante para aumentarmos o nível de informação da população sobre esse tema. Os trens da SuperVia recebem inúmeras pessoas diariamente e acreditamos que essa é mais uma ação, dentre outras, que reduzirá de forma significativa os desaparecimentos nesse verão”.

A FIA oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação dos cartazes das crianças desaparecidas; divulgação com a grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além do atendimento psicossocial. Após a localização o apoio é continuado através do atendimento psicossocial e dos encaminhamentos necessários para as outras políticas (saúde, educação, etc).

De acordo com dados oficiais, 172 novos casos de desaparecimentos foram registrados no ano de 2021; em 2019, por exemplo, o número foi de 90. No entanto, a cada 10 registros, 9 foram solucionados.

O programa SOS Crianças Desaparecidas tira dúvidas através dos telefones (21) 2286-8337 e (21) 98596-5296.