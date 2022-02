Ação de criminosos que roubaram churrascaria foi flagrada por câmeras de segurança em Camboinhas - Reprodução de Vídeo

Ação de criminosos que roubaram churrascaria foi flagrada por câmeras de segurança em CamboinhasReprodução de Vídeo

Publicado 27/02/2022 10:37 | Atualizado 27/02/2022 10:57

Rio - A Polícia Militar prendeu dois dos três criminosos que participaram de roubo a churrascaria no bairro de Camboinhas, em Niterói, na Região Metropolitana, no fim da tarde deste sábado. Uma carga de carnes estimada em cerca de R$ 1,5 mil furtada pelos criminosos do restaurante durante a manhã foi recuperada pelos agentes. O terceiro ladrão segue foragido.

O trio foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que fica na Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos, em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói. Na ação, os criminosos aparecem vasculhando geladeiras e frízeres no interior do estoque, que fica na parte traseira do restaurante. Ao perceberem que eram filmados, um deles chegou a virar a câmera, impedindo o registro da ação.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), PMs do 12º BPM (Niterói) que faziam patrulhamento na região foram alertados sobre as características dos criminosos e também da localização do veículo usado por eles. Com as informações, agentes montaram um cerco e conseguiram efetuar a prisão no Trevo de Piratininga. A dupla foi enviada para 81 ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado.

O crime aconteceu por volta das 8h deste sábado e teria sido descoberto por um funcionário do restaurante, que chegou cerca de uma hora e meia depois. Ao se aproximar do local, ele percebeu que a porta estava arrombada e acionou a PM.