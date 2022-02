Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 27/02/2022 11:55

Rio - O Portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis com informações sobre recursos recebidos e gastos feitos após tragédia do último dia 15 foi colocado no ar, neste sábado. De acordo com a prefeitura, o portal traz os números exatos de verbas recebidas através de doações e todas as movimentações feitas em obras de reconstrução da cidade. Até o momento, mais de 220 pessoas morreram na tragédia e pelo menos 19 seguem desaparecidas.

De acordo com o painel, o município recebeu cerca de R$ 4 milhões em recursos federais, R$ 30 milhões em repasses feitos pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e R$ 222 mil em doações feitas diretamente em conta criada pela prefeitura.

O valor enviado pela União estava dividido em quatro repasses: R$ 644 mil tinham como objetivo aluguel de veículos para a Defesa Civil; R$ 1.6 milhão para compra de cestas básicas, kits higiene, colchões, kits dormitórios e kits de limpeza para as famílias atingidas; R$ 1 milhão para recuperação de vias públicas, pontes de veículos, pontes de pedestres, guarda-corpos e margens de rios; e R$ 655 mil para maquinário e pessoal para limpeza e desobstrução de ruas e rios.

Até este sábado, 223 pessoas tinham morrido na tragédia de Petrópolis, sendo sendo 132 mulheres, 91 homens e 42 menores. Também deram entrada no Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Petrópolis 14 despojos (fragmentos de corpos). Há registro de 19 desaparecidos comunicados à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).