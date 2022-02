Cariocas curtem as águas do Parque Madureira neste domingo de Carnaval com a família - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 27/02/2022 13:36 | Atualizado 27/02/2022 16:14

Rio - Para os cariocas que não puderam ou preferiram não viajar durante o feriadão de Carnaval, a solução estava bem pertinho de casa. Muitos encontraram nas praias e no Parque Madureira um jeito para aproveitar o domingo ensolarado e com máxima prevista de 35°C.



Recém-batizado de Parque Madureira Mestre Monarco , o maior espaço de lazer da região com mais de 3,15km de extensão, localizado entre os bairros de Madureira, Rocha Miranda e Honório Gurgel, recebeu pela manhã dezenas de famílias que buscavam se refrescar no calor. No local, as cascatas de água fizeram a alegria da criançada e o descanso dos pais.

A engenheira Suzy Xavier levou o filho Vitor Hugo, de apenas 1 ano, para conhecer pela primeira vez o Parque. Moradora da Zona Norte, ela escolheu levar o pequeno para se divertir e conhecer um novo ambiente. "Primeira vez que levo ele e eu acho que ele gostou, tá parecendo pinto no lixo no meio da água", se divertiu Suzy. Ela chegou por volta das 10h e pretende passar o início da tarde no local para curtir mais um pouco o domingo de Carnaval e conseguir descansar.

As praias também estão sendo um refúgio para os cariocas desde o início da manhã e devem continuar assim até o fim da tarde, já que não há previsão de chuva para hoje. A diarista Valéria Theodoro, 49 anos, foi com o filho Arthur Theodoro, 15, andar de patins e dar um mergulho na praia de Ipanema.

Vestida da personagem Mulher Maravilha, a diarista saiu de casa para se divertir andando de patins com o filho. "Não participamos de nenhum bloco, viemos somente para andar de patins, dar um mergulho nesse lugar maravilhoso e ver o pôr do sol na Pedra do Arpoador", disse. Ela também contou que percebeu a presença de várias equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal desde quando chegou à orla, por volta das 10h.

De acordo com o Alerta Rio, a semana será de tempo firme, com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva até a quinta-feira (3) no município do Rio. As temperaturas se manterão estáveis, com máximas acima dos 37°C.