Homem foi atingido na cabeça no início da noite desta sexta-feira - Reprodução de vídeo

Publicado 27/02/2022 13:57 | Atualizado 27/02/2022 14:49

Rio - Um homem foi morto com um tiro na cabeça no fim da noite desta sexta-feira, no Bairro da Prata, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, José Ailton Santiago de Albuquerque, de 29 anos, teria sido atingido após discutir com um integrante da milícia que comanda a região. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

O miliciano teria atacado José com a intenção de dar uma coronhada em sua cabeça, mas arma disparou. O crime aconteceu na Praça do Bairrinho. Pessoas que passavam pelo local no momento do ocorrido filmaram a vítima caída no chão.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes da DBHF estiveram no local para coletar relatos de testemunhas e imagens de câmeras que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo disparo que tirou a vida de José.