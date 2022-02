Militar foi preso em casa, em Bangu, por matar o vizinho idoso a pauladas - Reprodução

Publicado 27/02/2022 17:17

Rio - A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Bangu e Campo Grande do Núcleo Rio de Janeiro denunciou, na última segunda-feira (21), o subtenente do Exército Clodoaldo Oliveira da Silva Clementino, de 42 anos, por homicídio duplamente qualificado, após matar a pauladas o vizinho idoso . A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

O crime aconteceu por volta das 4h30 do dia 23 de janeiro deste ano, quando Joaquim Luiz Antunes Moço, de 60 anos, embriagado, teria confundido o portão da própria casa e passado a bater no portão de alumínio de Clodoaldo. O subtenente então teria dito que iria "arrebentar" a vítima, se não parasse com o barulho, porque precisava dormir para trabalhar no dia seguinte.

De acordo com a delegada responsável pelas investigações do caso, Ana Lúcia Costa, o subtenente tem conhecimento de artes marciais, mas não resistiu à prisão. Ela afirmou que os agentes tiveram dificuldade durante as diligências, por não haver câmeras de segurança na região e os vizinhos tiveram medo de falar sobre o caso, porque o acusado é introspectivo e não se comunica com os outros moradores.

Entretanto, os policiais conseguiram localizar uma pessoa que presenciou as agressões, na sexta-feira (28). Segundo relatos da testemunha, após as batidas no portão cessarem, foi ouvido o som de uma pessoa caindo. Ao checar o que havia acontecido, viu Joaquim no chão, sendo agredido com um porrete de madeira por todo o corpo, inclusive na região da cabeça, pelo militar.

Ainda de acordo com a testemunha, Clodoaldo chegava até o portão e insinuava que iria para casa, mas voltava e continuava com as agressões. Depois que entrou na residência, um vizinho viu Joaquim caído, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar, que encaminhou o caso para a 34ª DP. O idoso chegou a ficar internado por cinco dias nos hospitais municipais Miguel Couto, no Leblon, e Pedro II, em Santa Cruz, respectivamente, mas não resistiu e morreu.