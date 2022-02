O 'Brincando na Praça' integra as ações de retomada territorial do Estado em comunidades - Divulgação/GOV RJ

O 'Brincando na Praça' integra as ações de retomada territorial do Estado em comunidadesDivulgação/GOV RJ

Publicado 27/02/2022 17:35

Rio - No fim de semana de Carnaval, ações sociais do Cidade Integrada garantiram a diversão da criançada que vive no Jacarezinho e na Muzema, respectivamente, nas zonas Norte e Oeste do Rio. O 'Brincando na Praça' promoveu atividades recreativas, lúdicas e interativas nos espaços públicos das duas comunidades.



Durante quatro sábados consecutivos, o governo do Rio levou mutirão de serviços do 'RJ para Todos', com registro de mais de dez mil moradores atendidos. Dentre as solicitações estão emissão de documentos, gratuidade para certidões, cadastro no balcão de empregos, orientações de saúde para adultos e crianças, cadastramento para o processo de regulamentação fundiária, solicitação de crédito para microempreendedores e até vacinação infantil.

Na última ação programa, realizada no dia 19 de fevereiro, 1.525 pessoas foram atendidas nas duas localidades. O Cidade Integrada envolve cerca de 40 órgãos e secretarias estaduais com ações voltadas para mulheres, idosos e jovens; construção e reforma de equipamentos públicos; melhorias habitacionais e de infraestrutura; saneamento; saúde; educação, além de fóruns e grupos de trabalho para discutir a implementação das demandas da população.