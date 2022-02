Até o momento, a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil registrou 229 óbitos, sendo 136 mulheres, 93 homens e 43 menores em Petrópolis - Marco Pereira

Publicado 27/02/2022 20:34

Petrópolis - O Governo Municipal de Petrópolis acompanhou o trabalho dos 230 militares do Corpo de Bombeiros que concluíram, neste domingo (27), as buscas por desaparecidos no Morro da Oficina, no Alto da Serra, onde foram comunicadas 93 vítimas fatais. Os militares ainda continuam com o trabalho pelo Chácara Flora, onde buscam por duas vítimas e fazem varredura ao longo do rio Piabanha, onde ainda há indícios de outros três desaparecidos. Até o momento, a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil registrou 229 óbitos, sendo 136 mulheres, 93 homens e 43 menores.

“Estamos acompanhando de perto todo esse trabalho e vamos seguir garantindo o suporte necessário para que os militares encontrem os que ainda estão desaparecidos no nosso município. Nossa prioridade são essas buscas e o atendimento de todas as pessoas afetadas”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Enquanto as buscas não cessarem, a Prefeitura seguirá atuando no suporte aos Bombeiros Militares, direcionando equipes para garantir o isolamento das áreas e agilizando a retirada de escombros possíveis, para o melhor acesso aos locais de buscas. Para isso, uma das iniciativas acompanhada pela Secretaria de Defesa Civil, são as detonações de rocha. Hoje mais uma ação do tipo foi feita no Alto da Serra para facilitar os trabalhos no Morro da Oficina.

O novo desmonte de rocha realizado foi comunicado aos moradores por aviso de SMS e por grupos de comunicação por aplicativo. A medida utiliza técnica de baixo impacto, a partir de reação química que desmonta o bloco causando pouco abalo. A ação, que não oferece riscos para a população do entorno, faz parte do processo de liberação das localidades e contribui para o trabalho de buscas.

Defesa Civil mantém rotina para a conclusão das vistorias nas áreas afetadas

Neste domingo (27), as equipes deram seguimentos às vistorias. Até o momento, 1713 análises estão em andamento pela equipe técnica - engenheiros e geólogos - mais de 400 interdições já foram comunicadas. Nos últimos 12 dias, 3271 ocorrências foram registradas, a maioria delas por deslizamentos.

Além dos registros em função da forte chuva do dia 15, ao longo dos últimos dias, a Defesa Civil tem recebido chamados de ocorrências devido à instabilidade do solo e das encostas no município. Somente hoje foram registradas mais 110 ocorrências, por 19 localidades. No período, o número de regiões afetadas chega a 43.

Entre as localidades com o maior número de ocorrência estão Alto da Serra, Castelânea, Centro, Chácara Flora, Quitandinha, Caxambu, São Sebastião, Valparaíso, Vila Militar, Floresta, Coronel Veiga, Saldanha Marinho, Morin, Mosela, Independência, Estrada da Saudade, Corrêas, Retiro, Bingen, Siméria e Duarte da Silveira.

Secretaria de Assistência Social dá suporte às famílias nos pontos de apoio

Os 13 pontos de apoio mantidos pela prefeitura seguem oferecendo atendimento para 926 pessoas, que tiveram que sair de suas casas por conta do risco das áreas onde moravam. O número de pessoas nos pontos de apoio do município ainda pode sofrer variações, tendo em vista que pessoas que estavam em abrigos solidários, estruturados de forma voluntária pelas comunidades, estão migrando para as estruturas mantidas pela Prefeitura. Nos locais, estruturados em escolas da rede pública, os abrigados recebem alimentação, atendimentos de assistência social e de psicólogos, médicos e enfermeiros.

Todas as pessoas que tiveram que recorrer aos pontos de apoio terão direito ao aluguel social no valor de R$ 1 mil (sendo R$ 800 pagos pelo governo estadual e R$ 200 pagos pela Prefeitura). Essas pessoas estão automaticamente cadastradas no programa do Aluguel Social.

Hoje, os locais abertos para atender a população de área de risco são: E.M. Papa João Paulo; E. Germano Valente, E. Rubens de Castro Bomtempo, CEI Chiquinha Rolla, E. M. Geraldo Ventura Dias, E. M. Duque de Caxias, E. Paróquia Bom Jesus, E. M. Alto Independência, E. M. Joaquim Deister, E. Comunidade Santo Antônio, E. M. Maria Campos, E. São João Batista, E. Paroquial N. Sra. da Glória e Colégio Estadual Rui Barbosa.

Serviços de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica são normalizados

A concessionária para o fornecimento de água da cidade, a Águas do Imperador, informou que 100% do serviço foi normalizado na cidade. Neste domingo, as equipes concluíram trabalhos nos bairros Alto da Serra, São Sebastião, Sargento Boening, Quitandinha, Parque São Vicente, Chácara Flora, Vila Felipe e 24 de Maio, Estrada da Saudade, Caxambu e Floresta.

A ENEL comunicou o restabelecimento de 30 mil usuários e neste domingo seguiu com atendimentos nas regiões do Chácara Flora e Rua Lopes de Castro. Mais 46 famílias tiveram o fornecimento de energia normalizado.