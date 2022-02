Deslizamentos de terra encobrem jazigos no cemitério municipal de Petrópolis - Milton Barbosa Sampaio

Deslizamentos de terra encobrem jazigos no cemitério municipal de PetrópolisMilton Barbosa Sampaio

Publicado 27/02/2022 10:03 | Atualizado 27/02/2022 10:12

Petrópolis - Após as fortes chuvas que caíram no dia 15 de fevereiro e que causaram mais de 200 mortos em Petrópolis, barreiras e deslizamentos de terras ainda podem ser vistos em vários pontos da cidade. É o caso do cemitério municipal, onde ainda neste sábado (19) setores do local estavam bloqueados.

Milton Barbosa Sampaio, dono de um jazigo familiar na quadra 19 do cemitério, relata que terra e troncos cobrem o local. Segundo ele, cerca de 12 sepulturas estão parcial ou totalmente debaixo das barreiras.

Veja as fotos:

Deslizamentos de terra encobrem jazigos no cemitério municipal de Petrópolis Milton Sampaio

