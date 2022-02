São mais de 40 máquinas de grande porte no Centro e no Alto da Serra, retirando os entulhos e as barreiras das vias - Divulgação/Ascom

São mais de 40 máquinas de grande porte no Centro e no Alto da Serra, retirando os entulhos e as barreiras das viasDivulgação/Ascom

Publicado 25/02/2022 07:11

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis deu início nesta semana às operações noturnas de limpeza urbana. São mais de 40 máquinas de grande porte no Centro e no Alto da Serra, retirando os entulhos e as barreiras das vias. O objetivo das operações é agilizar os serviços, causando o menor impacto possível no trânsito da cidade.

O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, vem acompanhando pessoalmente as operações, ao lado do diretor-presidente da Comdep, Léo França. “As coletas à noite ficam mais eficientes. É uma operação conjunta da Prefeitura com várias empresas do estado. Estamos trabalhando, avançando para reconstruir Petrópolis”, disse Bomtempo.

As operações já passaram pela Rua Souza Franco, pela Rua Dr. Sá Earp e pela Rua Teresa (até a agência da Caixa Econômica Federal). Entre o maquinário utilizado, estão 14 carretas, 20 caminhões basculantes trucados, 6 caminhões toco, 2 pás carregadeiras e 4 retroescavadeiras.

“Para entrar com as carretas no Centro ou no Alto da Serra durante o dia, é preciso dar um nó no trânsito da cidade. Além disso, cada carreta leva umas três, quatro horas, para chegar ao aterro da Fazendinha (próximo à Rodoviária do Bingen) ou ao de Pedro do Rio. Com isso, eu consigo fazer uma ou duas viagens por dia. Trabalhando à noite, faço quatro ou cinco viagens, e sem causar transtornos no trânsito”, disse França.