Cartaz da campanha #ABRACEPETRÓPOLIS - Reprodução

Publicado 24/02/2022 15:17 | Atualizado 24/02/2022 15:38

Petrópolis - O Petrópolis Convention and Visitors Bureau (PCVB), através de nota, fez um apelo nesta quinta-feira para que turistas visitem a cidade neste feriado de Carnaval, o que ajudaria na recuperação da economia local, após a tragédia da terça-feira (15), que deixou mais de 200 mortos na cidade.

Um dos setores mais rapidamente atingidos pela paralisação das atividades na cidade, o turismo já começou a funcionar de forma plena – ainda que a cidade passe por recuperação em alguns pontos – para receber visitantes e preservar empresas e empregos, cerca de oito mil postos de trabalho diretos. A normalidade das atividades se dá não apenas nos distritos, mas nas unidades também do Centro Histórico. A estimativa é de uma média de 60% de reservas para o período.

“Ao mesmo tempo em que respeitamos todos os atingidos e lamentamos profundamente o ocorrido, estamos solidários e atuantes com as vítimas, é preciso reiniciar. Petrópolis atrai visitantes neste período, tradicionalmente, para descansar e ter momentos em família. Restaurantes e hotéis estão prontos para receber este público”, afirma o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros.

Hotéis e restaurantes desde a noite do dia 15 têm dado uma demonstração ímpar de solidariedade. Hotéis hospedaram boa parte das forças de segurança e voluntários que chegaram à cidade, na maioria de forma gratuita. Foram mais de 250 pessoas hospedadas em todo o período. Já os restaurantes de toda a cidade se mobilizaram na entrega de pelo menos 30 mil quentinhas em apenas uma semana para quem estava trabalhando em socorro à cidade.

“Ainda mantemos no Centro Histórico leitos ocupados por pessoas que estão trabalhando na cidade, mas há quartos disponíveis a turistas. Nos distritos, onde não foram registradas ocorrências, o acesso é normal. São centenas de hotéis e restaurantes em pleno funcionamento”, aponta Fabiano Barros.

Com a limpeza e divulgação da normalidade de boa parte da cidade o movimento começa a retornar. “É de forma respeitosa e também pensando na preservação dos negócios e em manter a empregabilidade. São oito mil famílias que dependem diretamente dos pontos de trabalho gerados pelo Turismo”, frisa o presidente do Petrópolis Convention.

Os restaurantes também prepararam pratos e condições especiais para o período. “O morador da cidade está procurando os restaurantes como forma de apoio às empresas locais que é muito bonito, uma ajuda inestimável, mas o turista e o veranista também pode contar com os pontos abertos e mostrar a solidariedade consumindo aqui. Petrópolis mantém a qualidade que é sua marca no bem receber seja em hotéis e restaurantes”, afirma o diretor de Gastronomia do PCVB, Múcio Maffaciolli.

Todas as informações sobre o funcionamento de hotéis e restaurantes podem ser obtidas pelo Disque Turismo, serviço mantido pela prefeitura por meio de ligação gratuita no 0800 0 24 1516. O PCVB mantém ainda uma página na internet comas informações dos seus mais de 140 associados no endereço www.visitepetropolis.com. As informações também estão sendo divulgadas nas redes sociais do PCVB e nas empresas do setor.

O PCVB está adotando a campanha #abracepetropolis, um mote lançado pela Secretaria estadual de Turismo para chamar a atenção para ações solidárias não apenas de entrega de donativos, mas como o consumo na cidade.