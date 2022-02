Karol Cerqueira estará em contato direto com desabrigados e equipes da Prefeitura que atuam nos 22 pontos de apoio montados em igrejas e escolas da rede municipal - Divulgação/Ascom

Karol Cerqueira estará em contato direto com desabrigados e equipes da Prefeitura que atuam nos 22 pontos de apoio montados em igrejas e escolas da rede municipalDivulgação/Ascom

Publicado 24/02/2022 14:59

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis terá uma coordenadoria de Direitos Humanos para ampliar a atenção às famílias atingidas pela tragédia de 15 de fevereiro. Não haverá custo para os cofres municipais, uma vez que será realocado cargo já existente na administração. A nova função será assumida por Karol Cerqueira, que deixa a Secretaria de Assistência Social.

Ela estará em contato direto com os desabrigados e as equipes da Prefeitura que atuam nos 22 pontos de apoio montados em igrejas e escolas da rede municipal. Ao todo, 800 pessoas estão acolhidas neste local, todas já automaticamente cadastradas no aluguel social, que terá o valor de R$ 1 mil (R$ 800 pagos pelo Estado e R$ 200 pela Prefeitura).

No lugar de Karol na Secretaria de Assistência Social assume Fernando Araújo, ex-coordenador da Casa dos Conselhos e assessor técnico da Defesa Civil.