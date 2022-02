Sirenes de alerta da Defesa Civil no Alto da Serra - Marco Pereira

Publicado 23/02/2022 14:34

Petrópolis - Com a permanência da instabilidade do tempo, agora provocada pela passagem de uma frente fria pelo oceano, a Secretaria de Defesa Civil informou a previsão de pancadas de chuva isoladas, para os períodos da tarde e noite. Nestas condições, novos alertas de possibilidade de chuva foram feitos nesta quarta-feira (23) com envio de SMS, mensagens por grupos de aplicativo e por volta das 14h, todas as sirenes foram acionadas.

Tendo em vista a previsão de pancadas de chuva intensa, de forma isolada para as próximas horas, a Defesa Civil acionou as sirenes do Vale do Cuiabá (Buraco do Sapo), do Independência (Rua O e Taquara), Dr. Thouzet, Quitandinha (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Duques, Amazonas e Ceará), João Xavier, Itaipava (Gentio), São Sebastião (Adão Brand, Vital Brazil), Vila Felipe, Chácara Flora, Siméria e Sargento Boening.

A equipe de monitoramento da Defesa Civil segue acompanhando as condições do tempo e pode enviar novos alertas ao longo do período. O órgão orienta que população fique atenta às atualizações dos avisos e em caso de risco, as pessoas devem se dirigir para um local seguro, como casa de familiares fora da áreas de risco ou para os pontos de apoio que são mantidos pela Prefeitura. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).