Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio PetrópolisDivulgação

Publicado 22/02/2022 06:35

Petrópolis - O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio Petrópolis) se solidariza com as famílias afetadas pela chuva forte que atingiu a cidade na terça-feira (15). “Nós sentimos muito pelas perdas que as famílias petropolitanas tiveram. É algo indescritível. Nossas colaboradoras vêm de várias partes da cidade e sabemos o quanto isso afetou nossos parceiros”, declarou Marcelo Fiorini, presidente do sindicato.



A chuva deixou um rastro de destruição por Petrópolis. Um dos pontos afetados pela enchente foi a área central da cidade, onde ficam importantes centros comerciais. As lojas da rua do Imperador, rua 16 de março, Rua Teresa e ruas adjacentes sofreram danos. “Foi mais um impacto que o comércio sofreu. Ver os empresários descartando seus estoques, tentando recuperar itens, me entristeceu. Mas vamos buscar meios de recuperação”, contou Marcelo.



Para reverter a situação do empresariado local, o Sicomércio Petrópolis vai atuar nas esferas municipal, estadual e federal. Uma das frentes é solicitar a isenção do IPTU por 12 meses. “A nível federal precisamos de linhas de crédito sem juros, isenção de multa e juros dos REFIS. Ou até mesmo um novo REFIS sem juros e multas para nossas empresas”, segundo o presidente do Sicoméricio.



O Sindicato já conseguiu junto à Fecomércio RJ, a vinda de caminhões-pipa para ajudar na limpeza das ruas comerciais afetadas. A primeira a receber o serviço será a Rua Teresa. Logo depois, rua do Imperador e 16 de março.

“Equipes do Rio, Niterói e da força tarefa montada pelo município fizeram uma megaoperação de retirada de lama e entulho. Agora os caminhões vêm para arrematar a limpeza. Temos que agradecer a Águas do Imperador que liberou a água para carregamento dos caminhões e a Fecomércio RJ”, finalizou Fiorini.