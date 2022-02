Até o momento, 143 vítimas já foram identificadas, 134 já foram liberadas e encaminhadas para a funerária - Reprodução

Petrópolis - O Governo Municipal de Petrópolis segue em mais um dia de trabalhos para o atendimento às pessoas de área de risco, resgate de vítimas e recuperação de vias. As equipes da Defesa Civil seguem empenhadas para o atendimento aos chamados e vistorias de localidades afetadas.

Mais de mil ocorrência já foram registradas no município, a maior parte por deslizamento. De acordo com a Polícia Civil, 171 óbitos já foram registrados, desse total, 103 são mulheres, 68 homens e desse montante, 29 são menores de idade.

Até o momento, 143 vítimas já foram identificadas, 134 já foram liberadas e encaminhadas para a funerária, outras estão aguardando o comparecimento de familiares.

A Defesa Civil de Petrópolis divulga as informações do órgão oficial para comunicar o número de vítimas. A Polícia Civil é a instituição que faz o registro e consolidação dos óbitos. Informações de qualquer outro órgão, não são oficiais.

A população das áreas afetadas continua sendo feita nos pontos de apoio. O município conta com 12 escolas que estão à disposição das pessoas que tiveram que sair de suas casas. No momento, 847 pessoas recebem atendimento da Assistência Social, com o suporte para suprir as necessidades essenciais da população.