São 120 vagas para atuação nos pontos de apoio da prefeitura de Petrópolis montados para atender vítimas das chuvasReprodução

Publicado 20/02/2022 15:02

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Petrópolis abriu cadastro para seleção e contratação emergencial de orientadores sociais. São 120 vagas para atuação nos pontos de apoio da prefeitura de Petrópolis. Os interessados precisam preencher um cadastro on-line no endereço: - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Petrópolis abriu cadastro para seleção e contratação emergencial de orientadores sociais. São 120 vagas para atuação nos pontos de apoio da prefeitura de Petrópolis. Os interessados precisam preencher um cadastro on-line no endereço: https://forms.gle/KbGMXf8mHTVsFtqn7 . Os detalhes sobre a vaga também estão no formulário.

“Nesse momento de dor que as famílias estão passando é importante ter um apoio e uma orientação sobre as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela Assistência. Temos que dar o suporte às necessidades de cada família e direcionamento correto para cada atendimento”, pontua Karol Cerqueira, secretária de Assistência Social de Petrópolis.

Para ocupar a vaga é necessário atender a alguns pré-requisitos:

•Idade mínima de 21 anos;

•Ter disponibilidade para ir presencialmente e realizar atendimentos às pessoas que estão nos pontos de apoio da Prefeitura;

•Morar em Petrópolis ou ter como se locomover até a cidade e ter hospedagem por conta própria;

•Ensino Médio Completo;

•Conhecimento básico de Excel;

•Disponibilidade de atuação imediata.

•Perfil: organizado, comunicativo e atencioso.

O cadastro será feito por meio do formulário. Após a seleção dos candidatos, a SAS entrará em contato para realizar a contratação presencialmente no Centro Administrativo da Prefeitura (Av. Barão do Rio Branco, 2.846).