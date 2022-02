Nem só cães e gatos são resgatados dos escombros. Na foto, codornas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra - Marco Pereira

Nem só cães e gatos são resgatados dos escombros. Na foto, codornas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da SerraMarco Pereira

Publicado 20/02/2022 13:21 | Atualizado 20/02/2022 13:22

Petrópolis - Desde a última terça-feira (14), a Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) de Petrópolis já resgatou mais de 200 animais que estavam em áreas afetadas pelos deslizamentos em Petrópolis. Os animais estão sendo levados para lares temporários cadastrados pela prefeitura. Os feridos foram levados para clinicas que estão trabalhando de forma voluntária e tratando esses animais.

Até o momento, 39 lares temporários foram cadastrados pela prefeitura. “Estamos resgatando os animais que estão nessas áreas, pois muitos perderam seus tutores. Outros precisam de lares temporários, até seus tutores retornarem para suas casas e buscarem seus animais”, explicou a coordenadora Raphaela Buriche. “Estamos precisando de mais voluntários para acolhimento dos animais que estão sendo resgatados. Toda ajuda neste momento é muito importante”, acrescentou.

Os interessados em fazer parte dessa corrente voluntária precisam entrar em contato com o número (24) 9.9204-0647. Para acolhimento será necessário informar nome completo, telefone de contato atualizado, CPF do tutor temporário e comprovante de residência. O local para abrigo desses animais precisa ser seguro. Já para os médicos-veterinários que queiram se voluntariar, será necessário informar os mesmos dados acima citados e o registro no CRMV.

“Para os animais que estão com seus tutores e precisam de ajuda, estamos doando ração e ajudando no transporte, caso seja preciso”, disse a coordenadora.

Quem precisa desse tipo de ajuda também pode entrar em contato pelo telefone (24) 9.9204-0647.

A Cobea também está recebendo doações. O item deve ser entregue na Defesa Civil, no centro da cidade, na rua Buarque de Macedo.