Ônibus permanecem operando com redução de horários e frota reduzida em PetrópolisReprodução

Publicado 20/02/2022 09:56

Petrópolis - As empresas de ônibus de Petrópolis continuam, em caráter emergencial, restabelecendo gradualmente a operação das linhas de ônibus em Petrópolis, neste domingo (20). Os ônibus permanecem operando com redução de horários e frota reduzida, em razão das dificuldades viárias no município e também a falta de colaboradores, que ainda não conseguiram chegar ao trabalho. Todos os esforços estão sendo empenhados para o restabelecimento do serviço por completo.

Linhas em operação:

A Cidade Real está operando no município, com ponto final na Rua Doutor Porciúncula, no Centro, com exceção às linhas 108 – Bairro Castrioto e 110 – Duarte da Silveira, que voltaram a parar no Terminal Centro. Entre as linhas em operação hoje, estão:

100 – Rodoviária Bingen

101 – Rocio

104 – Vila Militar

106 – Bataillard

107 – Manoel Torres

108 – Bairro Castrioto

110 – Duarte da Silveira

113 – Marechal Hermes (atendida pela linha 119)

116 – Dias de Oliveira (via Rua João Xavier)

118 – Pedras Brancas

119 – Kopke / Álvaro Lopes / Vila São José

120 – Contorno

122 – Fazenda Inglesa

123 – Centenário

134 – Bataillard (Rua F)

139 – Moinho Preto (via Rua Alberto de Oliveira)

150 – Terminal Corrêas

160 – Terminal Itaipava

A Petro Ita segue com a operação, retornando com os coletivos aos seus respectivos pontos finais, sendo na Rua Paulo Barbosa e também no Terminal Centro. A empresa ressalta que a linha 407 – Siméria está seguindo pela Castelânea. Já a linha 454 - Vila Hípica não está passando pela Rua Paraná, em razão de buraco na pista. Confira quais linhas estão em operação:

205 – Valparaíso

206 – Valparaíso (Via Joaquim Gomensoro)

401 – Alto Independência

404 – Duques

407 – Siméria

408 – Vital Brasil

424 – Vila Hípica

425 – Venezuela

428 – Vila Hípica

435 – Alto Independência (Via Taquara)

446 – Siméria

448 – Olga Castrioto

449 – Capitão Paladini

454 – Vila Hípica

463 – Alto Independência

465 – Amazonas

466 – Alagoas

480 – Rodoviária Bingen

A Cidade das Hortênsias continua com os coletivos parando no ponto de ônibus da Praça do Bosque, no Centro, com exceção à linha 324 – Bairro Esperança, que está parando na Praça de Skate. Saiba quais linhas em operação:

300 – Terminal Corrêas

301- Loteamento Samambaia

303 – Bela Vista

309 – Humberto Rovigatti

310 – Spartaco Banal (via Cascatinha)

311 – Pedro Nava

312 – Loteamento Samambaia

315 – Nova Cascatinha

318 – Luis Salomão Viana

321 – Alto Alcobacinha

324 – Bairro Esperança

327 – Terminal Itamarati x Ponte de Ferro

340 – Terminal Itamarati

A Cascatinha segue utilizando a Rua Caldas Viana como ponto final, com exceção às linhas 502 – Comunidade São Luiz, 525 – Comunidade do Neylor e 528 – Comunidade do Alemão, que estão parando na Rua Prudente Aguiar e à linha 515 – Jardim Salvador, que está parando no Terminal Centro. Veja quais as linhas em operação:

502 – Comunidade São Luiz

503 – Cidade Nova

505 – Vila Manzini

506 – Vicenzo Rivetti

507 – João de Deus (via Max Manoel Molter)

510 – Vale dos Esquilos

511 – Boa Vista

512 – Quarteirão Brasileiro

515 – Jardim Salvador (via Roseiral)

518 – Atílio Marotti

519 – Vale do Carangola

520 – Fragoso

521 – Monte Florido

522 – Luiz Pelegrini

523 – Alto Boa Vista

525 – Comunidade do Neylor

528 – Comunidade do Alemão.

A Turp Transporte segue operando, tendo como ponto final no Centro Histórico, a Rua Paulo Barbosa. Saiba quais linhas em operação:

500 – Estrada da Saudade

602 – Vale das Videiras

603 – Águas Lindas

603.1 – Águas Lindas (via Calembe)

605 – Vale das Videiras x Terminal Itaipava

606 – Alcides Carneiro

607 – Caetitu

609 – Castelo São Manoel

610 – Araras

610.2 – Araras (via Vista Alegre)

610.5 – Araras (via Santa Luzia)

611 – Bonfim – Pinheral

611.2 – Bonfim – Pinheral (via Vale das Flores)

612 – Vista Alegre

613 – Bairro da Glória

615 – Carangola

698 – Águas Lindas (Noturno)

699 – Araras (Noturno)

700 – Terminal Itaipava

703 – Santa Mônica

704 – Madame Machado

704.3 – Madame Machado (via Jardim Americano)

705 – Cuiabá

706 – Estrada do Gentio

707 – Fagundes

709 – Manga Larga

711 – Posse

712 – Rio Bonito

713 – Vila Rica

715 – Retiro das Pedras

716 – Vargem dos Marmelos

717 – Posse Circular

720 – Cuiabá (Noturno)

721 – Posse (Noturno)

722 – Vila Rica (Noturno)

723 – Santa Mônica (via Tabões)

725 – Posse (Bairro Gaby)

728 – Jurity

729 – Albertos