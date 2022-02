Caravana partiu da Região dos Lagos trazendo ajuda para as vítimas das chuvas em Petrópolis - Divulgação

Publicado 20/02/2022 08:02

Petrópolis - Já estão sendo direcionadas aos pontos de apoio aos desabrigados em Petrópolis, as 30 toneladas de produtos que empresários e moradores da região dos Lagos recolheram e enviaram para o socorro às vítimas das chuvas. A arrecadação foi coordenada pelo Convention Bureau de Cabo Frio. Petrópolis recebeu o carregamento em quatro caminhões e quatro micro-ônibus que partiram de Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras.

As doações são de água mineral, cestas básicas, roupas, kits de higiene e limpeza, brinquedos, roupas de cama, edredons e colchões.

“Em momentos difíceis como este, ajudar o próximo é uma forma de aliviar a dor causada pela tragédia. A união de todos nessas situações traz esperança, consolo e forças para prosseguirmos”, ressaltou Fabiano Barros, agradecendo o empenho do Convention de Cabo Frio e demais instituições envolvidas na ajuda à campanha do PCVB.

“Nossa atuação na Região dos Lagos vai além da atividade turística. Por isso, conseguimos reunir pontos de coleta em diferentes cidades. Em momentos difíceis, ajudar é uma forma de aliviar a dor causada pela tragédia. A união de todos traz esperança, consolo e forças para prosseguirmos”, ressalta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

E a campanha de arrecadação na região do Lagos continuará. As doações vão continuar sendo recebidas em diversos pontos comerciais da Região dos Lagos, como Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, Tour Shop, em Búzios, e Hotel Vilarejo, em Rio das Ostras. Todas as lojas da Prolagos também estão arrecadando donativos. A campanha reúne o Convention Bureau de Cabo Frio e seus associados, a Prolagos e diversas empresas da região.

As doações estão sendo levadas para o Hotel Pedra Bonita, na BR-040, local da base montada pelo Convention Bureau de Petrópolis para receber os donativos. Um outro polo de recebimento, para doações mais volumosas, funciona no Condomínio Solidum Log, galpão 8, no km 56 da Br-040, em frente ao Castelo de Itaipava. Não são aceitas doações em dinheiro.