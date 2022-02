Sirenes foram acionadas para aviso de possibilidade de chuva forte - Marco Pereira

Publicado 19/02/2022 16:56

Petrópolis - A Defesa Civil segue em constante monitoramento e análise das condições meteorológicas para o município. As sirenes foram acionadas para aviso de possibilidade de chuva forte e dois avisos já foram enviados por SMS e em grupos de comunicação com as comunidades para informar a formação de núcleos de chuva.

As condições do tempo favorecem a ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte, para as próximas horas deste sábado (19).



De acordo com o Boletim Meteorológico divulgado hoje, posicionamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste mantém as condições do tempo instáveis no município. O céu permanece nublado a encoberto. A temperatura varia entre 15°C e 24°C.