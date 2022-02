Assistência Social também está presente no atendimento aos familiares das vítimas no IML - Marco Pereira

Publicado 19/02/2022 07:07

Petrópolis - Nesta sexta-feira (18) a Defesa Civil atuou até o momento em 30 localidades no atendimento a ocorrências em decorrência das fortes chuvas em Petrópolis. No geral, já foram registrados 675 chamados, dos quais 546 são de deslizamentos e 98 de avaliações de risco estrutural. A Assistência Social faz o atendimento de 967 pessoas, que precisaram ser acolhidas nos 19 pontos de apoio instalados em escolas públicas da cidade. A equipe Técnica e Científica da Polícia Civil, que atua na consolidação dos dados de vítimas fatais no Instituto Médico Legal, contabiliza 135 óbitos.

Entre as localidades que receberam o suporte dos agentes da Defesa Civil e dos demais órgãos do Governo Estadual e Federal que atuam em apoio na cidade, estão Morin, Praça Pasteur, Rua Teresa, Floresta, Saldanha Marinho, Mosela, Chácara Flora, Estrada da Saudade, Rua Hermogênio Silva, São Sebastião, Thouzet, Siméria, Independência, Taquara, Quitandinha, Bingen, Bairro Castrioto, Retiro, Roseiral, Parque São Vicente, Alagoas, Rio de Janeiro, Rua Ceará, Coronel Veiga, Meio da Serra, Vila São José, Vila Militar, Rua Itália, 24 de Maio e Jardim Salvador. Em todas essas regiões os chamados foram por conta de deslizamentos, sendo a Chácara Flora a única região com resgate de vítimas. Na localidade foram identificadas ao menos 30 pessoas debaixo dos escombros.

Para os atendimentos de hoje, além de todo o efetivo do Governo Municipal, com agentes das secretarias de Obras, de Serviço, Segurança e Ordem Pública, Administração, Assistência Social, Planejamento, além de COMDEP e CPTrans, a Defesa Civil somou forças com órgãos da esfera Estadual e Federal. Também atuam nos atendimentos a ocorrências agentes do Corpo dos Bombeiros, das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, do INEA, da Enel e das unidades de Defesa Civil de Maricá, Itaboraí, Guapimirim, Areal e São Gonçalo.