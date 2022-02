Diretores do sindicato foram ao encontro dos rodoviários para entrega de cestas básicas - Divulgação

Publicado 18/02/2022 10:39

Petrópolis - Diante das fortes chuvas que assolaram Petrópolis e do estado de calamidade pública instaurado, é preciso que todos as instituições, pessoas e profissionais que tenham disponibilidade se mobilizem em prol do próximo de alguma forma. Foi pensando assim que a equipe e a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis retomou as atividades nesta quinta-feira (17).

O primeiro passo do trabalho foi identificar quantos trabalhadores rodoviários foram atingidos de alguma forma pelas fortes chuvas da última terça-feira (15), fazer contato com os profissionais e verificar quais deles precisavam de algum tipo de suporte ou doação. Ainda pela manhã, alguns dos diretores já foram ao encontro dos trabalhadores para entrega de cestas básicas.

Além das cestas básicas que foram entregues aos trabalhadores e de outras que serão doadas no decorrer desta semana diretamente aos trabalhadores da categoria, que sofreram com as chuvas, o Sindicato vai entregar ainda hoje outras cestas de alimentos para uma das instituições locais que está produzindo quentinhas que estão sendo distribuídas de forma gratuita nas áreas atingidas.

E o trabalho não para por aí. “Além destas atividades emergenciais de doação de alimentos, pois todos precisamos comer todos os dias, estamos também pensando nas questões jurídicas e emocionais. Nossos advogados estão à disposição para dar apoio aos trabalhadores que tiverem qualquer dúvida jurídica neste momento, desde questões simples como a perda de documentos, como questões mais complexas que possam vir a surgir. A psicóloga que atua no Sindicato também possui espaço na agenda para atendimento as pessoas enlutadas”, ressaltou Edson de Oliveira, presidente do Sindicato.

Por fim, o sindicato decidiu abrir as portas, como mais uma opção no Centro Histórico para receber doações, sejam elas de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, higiene pessoal, roupas, cobertores e água mineral, que serão entregues periodicamente na Paróquia de São Sebastião, no bairro do Carangola, aos cuidados do Padre Alan Rodrigues.

“É importante lembrar que o Sindicato é a segunda casa do trabalhador rodoviário, mas que neste momento, mais importante que a discussão classista é nos unirmos para apoiar quem está sofrendo. Nosso trabalho não vai dar conta de resolver todas as demandas da cidade, mas queremos e vamos fazer a nossa parte. Estamos e estaremos aqui, na sede da instituição, todos os dias úteis das 9h às 17h à disposição do trabalhador. Todo rodoviário que precisar de algum tipo de apoio, por conta das chuvas, pode vir até aqui ou entrar em contato por meios dos nossos telefones”, finalizou Edson.

Mais informações podem ser obtidas na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis que fica localizado à Rua Visconde de Souza Franco, 121 - (25025-281) Centro – Petrópolis/ RJ, através dos telefones (24) 2242-5656, (24) 2235-7466 e (24) 98832-7068, e agora também do site www.sindrodoviariospetropolis.com.br, do Facebookhttps://www.facebook.com/sind.rodoviarios.petropolis e do Instagram https://www.instagram.com/sindrodoviariospetropolis/.