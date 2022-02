Negócios da Rua Teresa foram bastante prejudicados pelas fortes chuvas que caíram na cidade - Marco Pereira

Publicado 18/02/2022 10:19

Petrópolis - A Agência Estadual de Fomento (AgeRio) concederá R$ 200 milhões em crédito para os negócios afetados pela tragédia de Petrópolis. A análise pela liberação do crédito é feita pelo próprio órgão. Os recursos serão destinados aos microempreendedores individuais, informais, autônomos e micro, pequenas e médias empresas da cidade.

As linhas de crédito da AgeRio terão juro zero. Um posto de atendimento da agência já está funcionando no Palácio Quitandinha e a partir de hoje na sede da CDL. Solicitações estão disponíveis no site da AgeRio, (www.agerio.com.br).