Principais vias de acesso ao Centro de Petrópolis são desobstruídas pelo DER-RJ | Petrópolis | O Dia

Equipes trabalham intensamente no Centro e no bairro Castelânea, em direção ao Alto da Serra, com o objetivo de melhorar o acesso e o fluxo do socorro - Divulgação

Publicado 18/02/2022 06:43

Petrópolis - A Secretaria de Estado das Cidades (SECID), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) tem atuado dentro de Petrópolis, junto à Força-Tarefa do Governo do Estado. Desde quarta-feira (16), 30 homens do Departamento trabalham com o apoio de dez caminhões, quatro retroescavadeiras, quatro escavadeiras, além de caminhão pipa e pás mecânicas.

A ação se dá em duas frentes: desobstrução das ruas Coronel Veiga e Washington Luiz, principais acessos ao Centro de Petrópolis.

Nesta quinta-feira (17), as equipes se concentraram em Castelânea, em direção ao Alto da Serra, com o objetivo de melhorar o acesso e o fluxo do socorro.

"Estamos retirando lama, ajudando comerciantes no descarte de mercadorias e objetos que se perderam. Nossos caminhões deram mais de 30 viagens nessa terça (16) carregados de lama e detritos desses locais onde atuamos", explica o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade.

Em entrevista coletiva, o governador Cláudio Castro reiterou o esforço conjunto de diferentes esferas para lidar com essa tragédia: "Nosso papel agora é atender a população, colocar a vida na cidade para funcionar novamente. Mobilizamos equipes, maquinários e vamos investir o que for preciso para a reconstrução desse município e para tentar minimizar a dor dessas famílias vítimas da chuva. A população de Petrópolis pode ter certeza que não faltará solidariedade de todo o Rio de Janeiro"