Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 16/02/2022 20:03 | Atualizado 17/02/2022 07:32

Petrópolis - Após as fortes chuvas causadas pelo temporal que atingiu a cidade de Petrópolis - que já deixaram 104 mortos - agora o município tenta lidar com o caos instaurado na cidade. A administração municipal começa a agir em tomadas de decisões com ações conjuntas com outros órgãos estaduais e federais para amenizar o sofrimento da população, tanto de quem perdeu entes queridos como as famílias que ficaram desabrigadas, desoladas pelo rastro de destruição que assolou a cidade na última terça-feira (15).



A prefeitura informa que acionou todo o seu efetivo para a atuação em ocorrências e que mantém orientação para que a população não saia de casa;



A Secretaria de Defesa Civil também informou que montou um posto de comando na sede da unidade para o gerenciamento das ocorrências e organização das equipes de diferentes órgãos municipais, estaduais e federais;



Mais de 400 oficiais, entre os agentes municipais e os do Corpo de Bombeiros, Exército, Aeronáutica, polícias Militar, Civil e Rodoviária, estão atuando no suporte aos atendimentos e ações de recuperação dos locais afetados.



A partir dos dados informados pelo Instituto Médico Legal (IML), a Defesa Civil contabiliza 80 óbitos, com duas crianças até o momento.



De acordo com nota enviada pelo gabinete da prefeitura, o município ainda não tem informações sobre desaparecidos;



Em 24 horas, foram registradas 292 ocorrências, das quais 241 por deslizamentos, as demais são de desabamentos, quedas de muro e árvores. Todo o efetivo da prefeitura atua no atendimento aos casos, em maior parte no primeiro distrito. Entre os de maior gravidade, com possibilidade de haver vítimas, estão até o momento os das ruas 24 de Maio, Uruguai, Washington Luiz, Coronel Veiga, além das localidades do Morro da Oficina, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Militar, Vila Felipe, Avenida Portugal, Servidão Honorato Pereira, na Rua Teresa e na Saldanha Marinho, na Castelânea.



De acordo com a Defesa Civil, no Alto da Serra, onde fica o Morro da Oficina, local onde fica uma das situações mais graves e mais reconhecidas pelas imagens que se espalharam por meio das redes sociais, aconteceu um deslizamento na localidade que afetou pelo menos, 80 imóveis.



As equipes se dedicam ao resgate da população na região. Outro caso que chamou a atenção da Defesa Civil foi na Rua Honorato Pereira, na Rua Teresa, onde também houve deslizamento de grande porte.



O número de casas ainda está sendo mapeado pelos agentes. A via recebeu sinalização de bloqueio entre os números 600 e 900;



Aulas suspensas na cidade até segunda ordem



A Secretaria de Educação informa que devido ao estado de crise em decorrência do temporal que atingiu a cidade na tarde da última terça-feira (15), as aulas de toda a rede municipal de ensino estão suspensas até esta sexta-feira (18).



Pontos de apoio às famílias desabrigadas



A Secretaria de Educação do município de Petrópolis informa que 38 escolas estão funcionando como pontos de apoio para receber e acolher as famílias que necessitarem. De acordo com o último levantamento da prefeitura, há 408 pessoas abrigadas nessas escolas.





Ajuda de outros órgãos para acelerar atendimento à população



O efetivo de auxílio à população está sendo reforçado por ações conjuntas de órgãos de outras esferas, estaduais e federais.



O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) mobilizou as coordenações de Meio Ambiente, Cidadania, Promoção da Dignidade da Pessoa Humana e Atuação Coletiva Especializada; os grupos de trabalho de Segurança Hídrica e de Segurança Humana, além da Ouvidoria e do CRAAI Petrópolis. Eles darão todo o apoio necessário para os promotores de Justiça com atribuição para atuar na cidade.



Os primeiros objetivos são agilizar o processo de identificação dos corpos, vistoriar e acompanhar as necessidades da população nos pontos de apoio que recebem desabrigados, monitorar novos riscos junto aos órgãos competentes e atuar na localização de desaparecidos. O MPRJ também irá mobilizar campanha para arrecadação e distribuição de doações.