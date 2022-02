Mulher cava escombros da casa em busca da própria filha, soterrada após a chuva em Petrópolis - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 16/02/2022 21:59 | Atualizado 16/02/2022 22:00

As fortes chuvas e os desabamentos causados pelo temporal na última terça-feira em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, deixaram muitas famílias desalojadas.



Muitas pessoas perderam tudo o que tinham e agora contam com a ajuda da administração municipal ou de doações feitas por outros moradores do município ou de outras localidades.



"Neste momento tão difícil para a cidade, muita gente está querendo ajudar. E esta é uma conta para isso. Nós nos solidarizamos com aqueles que perderam suas casas, suas roupas, seus móveis. É o momento de nós mostrarmos o que temos de melhor: a nossa empatia por aqueles que estão sofrendo", disse a secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo.



Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de mantimentos, roupas, cestas básicas, materiais de higiene pessoal e outros itens de necessidade básica.



"Essa é a conta oficial do município para as doações. E é a única conta. A população deve ter cuidado e não cair em golpes. A Prefeitura recebe doações somente por essa conta", disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.



Para doar:

A conta oficial do município para as doações:

"PMP Petrópolis - SOS 2022":



Banco do Brasil.

Agência 0080

Conta 96011-X

CNPJ 29.138.344/0001-43

Para fazer um Pix, a chave é o CNPJ.