Tempestade causou estragos e fez rede de transporte praticamente colapsar em Petrópolis - Reprodução

Publicado 16/02/2022 13:56

Petrópolis - O Sistema de Transporte Coletivo por ônibus também foi completamente atingido pela tempestade da última terça-feira (15). A falta de condições de passagem pelas diversas vias da cidade e a falta de colaboradores que não conseguiram chegar ao trabalho está impedindo totalmente a operação das empresas Cidade Real, Petro Ita e Cascatinha, operadoras que circulam no primeiro distrito, área mais atingida pelas chuvas.

Ao todo, aproximadamente 70 ônibus estão retidos ou parados em vários pontos da cidade e precisam da atuação de reboque ou liberação da Defesa Civil para retornarem para as garagens e iniciarem o trabalho de recuperação e manutenção.

Já as empresas Cidade das Hortênsias e Turp Transporte conseguem operar com a maior parte da frota, mesmo com muitos colaboradores com dificuldades de chegar ao trabalho. Entretanto com redução de horários e diminuição de viagens. Na área da Cidade das Hortênsias, as linhas do bairro Floresta e bairro Esperança não estão conseguindo operar por queda de barreiras. Já na Turp, as linhas 70 - Executiva Posse Gaby, 600- Terminal Corrêas, 610 - Araras, 616 - Bonfim - Vale da Flores, 622 - Vista Alegre, , 670 - Araras Executivo, 701 - Pedro do Rio, 706 - Estrada do Gentio, 710 - Boa Esperança, 715 - Retiro das Pedras, e 716 - Vargem dos Marmelos não iniciaram a operação por que os rodoviários não puderam chegar.



Enquanto o Sistema de Transporte está vivenciando esta crise juntamente com toda a população de Petrópolis a operação das empresas vai precisar ocorrer em caráter emergencial, com mais compartilhamentos de linhas e horários reduzidos, principalmente nas empresas Cidade Real, Petro Ita e Cascatinha. O Setranspetro estima que vai demorar aproximadamente 15 dias para que os ônibus que foram gravemente atingidos pelas inundações e deslizamentos possam estar em estado adequado de circulação ou para que as empresas busquem adequações apropriadas. Além disso, ainda não é possível calcular as perdas materiais, mas, no mínimo, seis coletivos sofreram perda total e não poderão ser repostos em curto prazo.

O Setranspetro e as empresas operadoras estão profundamente consternados com a tragédia que atingiu a cidade, os petropolitanos e os rodoviários e manifesta seu profundo luto e solidariedade com todos os familiares e amigos das vítimas dessa catástrofe. Todos os esforços serão empenhados para restabelecer o serviço por completo e reerguer nossa cidade.

Assim que as vias das áreas da Cidade Real, Petro Ita e Cascatinha forem sendo liberadas as linhas vão voltar a circular. A expectativa é de que isso só ocorra nesta quinta-feira, devido ao extremo esforço de todos os envolvidos. O Setranspetro vai enviar atualizações periódicas sobre a circulação dos ônibus.