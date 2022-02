Corpo é encontrado após a tragédia que se abateu sobre a cidade de Petrópolis - Reprodução/Internet

Publicado 16/02/2022 08:44 | Atualizado 16/02/2022 12:53

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis segue em atendimento nas regiões afetadas pelas chuvas que já causaram até o momento 44 óbitos na cidade. Ao longo da madrugada, os agentes da Defesa Civil atuaram em ocorrências e realizaram rondas pela cidade. Vários pontos do Centro estão com vias obstruídas.

A orientação é que a população evite a cidade, tendo em vista as dificuldades de transporte e locomoção no momento. As aulas na rede pública foram suspensas. Até esta manhã, foram contabilizadas 207 ocorrências, das quais 171 foram por deslizamentos.



Agentes da Defesa Civil e de demais setores da Prefeitura - Obras, de Serviço, Segurança e Ordem Pública, Saúde, Educação, Assistência Social, além da COMDEP e CPTrans - atuam na recuperação das vias e atendimento às ocorrências. Todos os pontos de apoio estão abertos para o acolhimento de pessoas de áreas de risco, que tiveram que sair das residências no momento da chuva forte. No momento, 184 pessoas estão sendo atendidas nas estruturas, em sua maioria escolas, com o suporte de assistentes sociais, profissionais de Saúde, Educação e Agentes Comunitários, além da Defesa Civil.



Até o momento, na localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, é estimado que 80 casas tenham sido afetadas. Em outras regiões como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga também há registros.



O município segue com o apoio do Corpo de Bombeiros do Estado, além 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, também estão na cidade o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), o 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA), com cães farejadores de Magé, do 14º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Caxias; o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Outras 10 viaturas do Corpo de Bombeiros do Estado estão sendo enviadas para a cidade. Agentes da 105º e 106º Delegacia de Polícia, do Exército Brasileiro, além da Polícia Militar, Rodoviária e IML, com os oficiais do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil também dão suporte às operações.



Em atualização do boletim meteorológico, a Defesa Civil informou que ainda há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento no município. A Defesa Civil reforça que a cidade segue em Estágio Operacional de Crise e orienta que a população fique atenta aos informes e alertas que podem ser atualizados a qualquer momento. Em caso de emergência as pessoas devem ligar para o 199.