As regiões do primeiro distrito foram as mais afetadas pelas chuvas que atingiram de forma expressiva a cidade na última terça-feira (15) - Reprodução/Redes Sociais

As regiões do primeiro distrito foram as mais afetadas pelas chuvas que atingiram de forma expressiva a cidade na última terça-feira (15)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2022 12:56

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis confirma 44 óbitos no município, entre os quais, duas crianças cujas idades ainda não foram informadas. Os dados oficiais estão sendo obtidos por meio do Instituto Médico Legal (IML), com o trabalho dos oficiais do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil.

Até o momento, o município registra 258 ocorrências, sendo 213 por deslizamentos, 45 entre desabamentos, quedas de muros e árvores. As regiões do primeiro distrito foram as mais afetadas pelas chuvas que atingiram de forma expressiva a cidade na última terça-feira (15), quando houve um registro de cerca de 260 milímetros em seis horas.



A prefeitura se solidariza com todas as famílias afetadas e em respeito a todas as vítimas fatais, decretou luto oficial por três dias. A cidade está em alerta máximo, em estágio operacional de crise e foi decretado estado de calamidade pública em virtude do número de óbitos e ocorrências, que ainda podem aumentar. O Governo do Estado oferece apoio com um efetivo que ultrapassa 300 oficiais do Corpo de Bombeiros, Exército, Aeronáutica, Defesa Civil do Estado, além de polícias Militar, Civil e Rodoviária.



No momento 372 pessoas estão sendo acolhidas em 33 pontos de apoio na cidade, que funcionam em escolas da rede pública, que hoje estão com as aulas suspensas. Nas estruturas, a população recebe todo o suporte de Assistentes Sociais, profissionais de Saúde, Educação, Agentes Comunitários, além da Defesa Civil. A Prefeitura realiza todo o atendimento às famílias e consolida as informações de pessoas desabrigadas e desalojadas.



O Governo Municipal orientou reforço nas equipes de todos os hospitais e unidades de saúde da rede pública. Da mesma forma, agentes de diferentes setores do governo - Obras, de Serviço, Segurança e Ordem Pública, Saúde, Educação, Assistência Social, de Planejamento, de Administração, além da COMDEP e CPTrans - atuam no atendimento a vítimas e recuperação da cidade.



Entre as localidades em que houve registros de maior gravidade estão a 24 de Maio, Morro da Oficina, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Rua Uruguai, Rua Washington Luiz, Coronel Veiga, Vila Militar, Vila Felipe, Avenida Portugal e Rua Honorato Pereira. Além do apoio com o efetivo, o Governo do Estado ainda oferece suporte com o fornecimento de colchonetes, alimentos, água, produtos de higiene pessoal e demais suprimentos necessários para atender as necessidades da população no momento.