Petrópolis vive mais uma tragédia causada pelas fortes chuvas - Reprodução/Redes Sociais

Petrópolis vive mais uma tragédia causada pelas fortes chuvasReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2022 13:04

Petrópolis - Hotéis de Petrópolis abriram as portas para abrigar autoridades, equipes de apoio e pessoas que estão desabrigadas após forte temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira (15) provocando estragos e mortes.

Ao todo, cem pessoas foram direcionadas para os hotéis do Centro e Itaipava. “Nosso foco agora é ajudar no que for possível diante do cenário caótico que se instalou na cidade após o temporal. Além de abrir as portas dos hotéis, também estamos com uma campanha para receber donativos”, disse Germano Valente, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Petrópolis.

A campanha é uma parceria do Sindicato com o Sesc RJ, que vai receber as doações por meio do programa Mesa Brasil.

“O momento agora é de acolhimento para as pessoas que perderam parentes e amigos. Sabemos que a sociedade petropolitana é solidária por natureza e toda ajuda é bem-vinda em um momento de fragilidade como este que o município está enfrentando. Nós, do Sindicato, também nos solidarizamos com os moradores e toda a cidade diante dessa tragédia”, afirma Germano.