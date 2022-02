Pedra ameaça rolar na rua 24 de Maio - Reprodução/Redes Sociais

Pedra ameaça rolar na rua 24 de MaioReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/02/2022 14:41

Petrópolis - A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros fazem a evacuação na Rua Nova (24 de Maio), onde ocorreu um deslizamento na última hora. As equipes estão no local orientando que a população se desloque da área de risco e sigam para locais seguros. Ainda não há confirmação de vítimas. Os moradores estão sendo levados para um ponto de apoio nas proximidades, onde receberão o suporte no momento. Ainda não há informações sobre casas afetadas.

A prefeitura recomenda que a população siga as orientações dos órgãos de segurança que estão no local, tendo em vista que a situação pode se agravar por conta da previsão de chuva para as próximas horas. Em aviso emitido pela Defesa Civil, foi feito o informe da possibilidade de nova ocorrência de chuva de intensidade moderada a forte no município.

O órgão orienta que a população se mantenha em local seguro e em caso de emergência, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.