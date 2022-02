Parentes de vítimas devem procurar os pontos de apoio para o registro dos casos de desaparecimento - Marco Pereira

Parentes de vítimas devem procurar os pontos de apoio para o registro dos casos de desaparecimentoMarco Pereira

Publicado 18/02/2022 06:26

Petrópolis - A Polícia Civil informa que, até o momento, o Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis recebeu, periciou e colheu a impressão digital de 110 corpos. O número de desaparecidos é de 116 pessoas, de acordo com os registros feitos pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Os agentes da especializada continuam percorrendo os pontos de apoio e abrigos da cidade para preencher formulários e confeccionar as formalidades necessárias. Os dados estão sendo cruzados com a relação do IML.

Durante o trabalho dos policiais da DDPA, três pessoas que constavam na lista de desaparecidos foram localizadas no Colégio Estadual Rui Barbosa, outras 15 tiveram o óbito confirmado. Seis identificações estavam duplicadas.