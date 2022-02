Comitê do Convention Bureau preparando alimentos para distribuição - Divulgação

Publicado 18/02/2022 11:05 | Atualizado 18/02/2022 11:09

Petrópolis - Restaurantes e hotéis ligados ao Petrópolis Convention e Visitors Bureau iniciaram uma série de ações para mitigar os efeitos das chuvas dando suporte às equipes que estão atuando no município devido ao forte temporal da última terça-feira (15). Quentinhas estão sendo distribuídas e oferecidas hospedagens. As ações estão sendo coordenadas pelo comitê de crise montado pelo Petrópolis Convention para os atendimentos.

Nos dois primeiros dias da ação, foram distribuídas 900 quentinhas para as equipes do 15º Grupamento de Bombeiros Militares e voluntários. As refeições foram garantidas pelos restaurantes associados ao PC&VB e não associados. A intenção do comitê é garantir a entrega das marmitas pelos próximos cinco dias de trabalho.

Hotéis estão abrigando as famílias que perderam suas casas no desastre e, neste primeiro momento, oferecendo hospedagem aos trabalhadores que não tem condições de voltar para suas residências, devido às vias que foram prejudicadas com a chuva. Cerca de 200 militares que vieram de outras cidades para reforçar o efetivo do município no resgate também estão sendo recebidos nos hotéis.

O Petrópolis Convention está recebendo o apoio da Confederação dos Conventions, do Serra Verde Imperial, da Unedestinos e do empresariado da Região dos Lagos, além do governo das cidades da Região Serrana.

Petrópolis já contabilizou mais de 100 mortes e 370 pessoas desabrigadas. Alimentos, água potável, materiais de limpeza e higiene pessoal, roupas e cobertores estão sendo arrecadados com urgência pelo PC&VB, em pontos estratégicos, no distrito de Itaipava. As doações podem ser feitas no Parque de Exposições de Itaipava - Estrada União e Indústria, 10.126; no Shopping Vilarejo - Estrada União e Indústria, 10.035; e no salão de convenções da Kastel Itaipava - Estrada União e Indústria, 10.126.

No Centro Histórico, as arrecadações estão sendo feitas no Bar da Cervejaria Odin, na Rua Alfredo Pachá, 320. As doações serão direcionadas para as famílias impactadas pela tragédia e assistidas pelos órgãos competentes.

Além dos quatro pontos, o Petrópolis Convention divulga o recebimento por meio da Associação Filantrópica de Petrópolis - AFIPE, de contribuições em dinheiro para compra de insumos (perecíveis e não perecíveis). Qualquer quantia pode ser feita na modalidade pix pelo número: 27.972.892/0001-49. Também está disponível para transferências a conta corrente: 000731-8, agência: 9078, banco Itaú.

As entidades pedem atenção aos dados bancários informados ao efetuar as transferências. A Associação Filantrópica de Petrópolis trabalha com projetos sociais na cidade desde 1966, sendo assim de total confiança. O presidente do Petrópolis Convention, Fabiano Barros, frisou a união do trade turístico neste momento e prestou solidariedade às vítimas.

“Em momentos difíceis como este, ajudar o próximo é uma forma de aliviar a dor causada pela tragédia. A união de todos nessas situações traz esperança, consolo e forças para prosseguirmos”, ressaltou Fabiano Barros.