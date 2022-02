Um homem caminha por área de deslizamento em Petrópolis neste sábado - AFP

Um homem caminha por área de deslizamento em Petrópolis neste sábadoAFP

Publicado 19/02/2022 13:07 | Atualizado 19/02/2022 13:08

Niterói - A Prefeitura de Niterói envia neste domingo (20/02) homens, maquinário, equipamentos e ferramentas para atuarem na limpeza do Centro Histórico de Petrópolis após as chuvas que castigaram a cidade.



Serão mais de 200 trabalhadores da Clin e da Secretaria de Conservação e um caminhão-pipa com jato d'água. A concessionária Águas de Niterói também cedeu outro caminhão-pipa. Além disso, 10 assistentes sociais da Prefeitura foram enviados para Petrópolis para atender as vítimas. Desde quinta-feira (17), a Defesa Civil de Niterói tem deslocado equipes diárias com engenheiros, arquitetos, geógrafos e especialistas em geoprocessamento para Petrópolis. Equipes da secretaria de proteção animal de Niterói também estão atuando no resgate de animais na cidade imperial.

Na madrugada deste sábado, 10 toneladas de alimentos, produtos de limpeza e higiene, doados durante dois dias nos pontos de coleta montados pela Niterói Solidária, foram levados para Petrópolis.