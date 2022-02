Cães tiveram participação importante no resgate de dezenas de corpos nos locais por onde passaram. - Divulgação

Publicado 19/02/2022 17:27

Petrópolis - Cães farejadores do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Petrópolis e de várias corporações de diversas cidades do país estão auxiliando nas buscas pelos corpos das vítimas dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas ocorridas entre o fim da tarde e noite de terça-feira (15), em Petrópolis.

Os animais estão atuando nos principais pontos, como Alto da Serra, Rua Teresa, Sargento Boening, Caxambu e Cremerie e estão sendo fundamentais para agilizar as ações que estão sendo desenvolvidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Secretaria de Defesa Civil.



Até este sábado (19), 35 cães, um deles, da raça Pastor Belga Malinois, o “Turbo”, do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Petrópolis, estavam se revezando nas regiões. “O trabalho que realizam é excepcional e tem contribuído para acelerar a localização das vítimas e, acima de tudo, por fim a angustia de muitas famílias. Cães experientes estão sendo trazidos de todas as partes do país para nos dar apoio e isso não tem preço. Somos muito gratos ao nosso grupamento e a todos que estão se juntando a nós”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.



A expectativa é de que até este domingo (20), 45 cães farejadores estejam reforçando as buscas. Eles estão sendo trazidos de vários estados e municípios, como Teresópolis, Magé, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, entre outros.

“Ainda estamos aguardando quatro animais da Argentina. Este é primeiro evento real que o nosso cão “Turbo”, da Guarda Civil de Petrópolis atua, no entanto, ele está nos surpreendendo de forma extremamente positiva”, diz o comandante da Guarda Civil Municipal, Charles de Mattos. O governo de Goiás e do Rio Grande do Sul, também já anunciaram o envio de bombeiros e cães farejadores para ajudar no trabalho.



Os cães tiveram participação importante no resgate de dezenas de corpos nos locais por onde passaram. “Para que possamos dar mais velocidade e dinâmica ao trabalho, a partir do momento que fazemos a detecção e o animal dá o sinal de positivo, já partimos para outro ponto enquanto os bombeiros iniciam as escavações no local indicado. Por isso, não temos ainda um levantamento de quantas vítimas foram encontradas com vida ou não”, disse Leandro Lopes, responsável técnico e operacional do Grupamento de Operações com Cães – GOC da Guarda Civil Municipal de Petrópolis.



Leandro ressalta que os cães que estão sendo trazidos de fora têm vasta experiência. “Inclusive, já estiveram em situações importantes como Brumadinho, por exemplo. O trabalho que realizam é fundamental para esses tipos de eventos e a importância deles precisa ser reconhecida não só em períodos de tragédias. Importante frisar que todos são tratados com dignidade, respeito e que não sofrem nenhum tipo de maus tratos”, destaca.