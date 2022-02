Vista da comunidade conhecida como 24 de Maio, um dos locais também atingidos por deslizamentos - Marco Pereira

Publicado 20/02/2022 07:45

Petrópolis - Tendo em vista a previsão de chuva moderada a forte, que ainda podia ocorrer de forma isolada ao longo da noite, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis manteve o reforço das equipes operacionais de resgate após a tragédia na cidade.

Nos últimos cinco dias já foram registrados mais de 800 chamados, sendo a maioria deles por deslizamentos afetando casas e vias públicas em diferentes pontos da cidade, principalmente no primeiro distrito. De acordo com a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil, o município soma 152 óbitos.



As ocorrências resultaram no deslocamento da população para pontos de apoio. No momento, 797 estão sendo atendidas pela Assistência Social nos 20 pontos de apoio estruturados para o acolhimento dos moradores de área de risco.



Ao longo do dia, a Defesa Civil emitiu avisos por SMS, grupos de aplicativo e acionou as sirenes para alertar o possibilidade de chuva forte. O órgão orienta que a população fique atenta às novas atualizações que podem ser enviadas ao longo da madrugada. Em caso de emergência, que liguem para o 199.