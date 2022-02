Homens trabalham na limpeza das ruas que forma tomadas por lama e lixo depois das chuvas na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 20/02/2022 08:23

Petrópolis - As ações de limpeza realizadas pela Comdep se concentraram, neste sábado (19), nas ruas do Centro Histórico de Petrópolis, Bingen, Coronel Veiga e Washington Luiz. Mais de mil trabalhadores da frente emergencial contratados pela companhia estão intensificando as ações de recuperação do município.

As equipes atuam ainda em diversas regiões da cidade, principalmente no Centro, Quitandinha, Alto da Serra, Chácara Flora e Corrêas. “Além do nosso efetivo normal, a força de trabalho contratada emergencialmente está somando esforços para acelerarmos a conclusão de todos os serviços. Os trabalhadores estão empenhados e, aos poucos, os resultados vão surgindo”, afirmou o presidente da Comdep, Léo França.