Interessados vão atuar no recebimento e organização de todo material, que chega de várias partes de Petrópolis e também do BrasilReprodução

Publicado 20/02/2022 08:28

- A Prefeitura de Petrópolis abriu um cadastro online para pessoas interessadas em atuar como voluntários nos pontos de arrecadação de donativos. Os interessados vão atuar no recebimento e organização de todo material, que chega de várias partes de Petrópolis e também do Brasil. O cadastro pode ser feito através do link https://bit.ly/cadastrodevoluntariospmp