Sirenes foram acionadas na tarde deste domingo (20) em Petrópolis - Marco Pereira

Publicado 20/02/2022 18:06

Petrópolis - Com a permanência da previsão da chuva, a Defesa Civil de Petrópolis acionou sirenes do primeiro distrito e emitiu aviso por SMS e por grupos de comunicação por aplicativo, para informar o deslocamento de núcleos de chuva vindos de Minas Gerais, em direção do município neste domingo (20). De acordo com o monitoramento da equipe técnica do órgão, há possibilidade de ocorrer chuva moderada para as próximas horas, começando pelo distrito da Posse.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta para a emissão de novos avisos e em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).