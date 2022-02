Encontro acontece na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e vai reunir representantes do trade e empresários dos diversos setores - Reprodução

Publicado 21/02/2022 10:45 | Atualizado 21/02/2022 10:56

Petrópolis - A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), a Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e o trade turístico de Petrópolis realizam, nesta segunda-feira (21), a partir das 12h, uma reunião para explicar como funcionará a liberação da linha de crédito de R$ 200 milhões - sendo R$ 50 milhões exclusivos para empresários do turismo - para atender toda a cadeia produtiva, que movimenta a economia do município.

O encontro acontece no Auditório do Sicomércio, rua Irmãos D’Angelo, 48, cobertura, e vai reunir representantes do trade e empresários dos diversos meios como bares, restaurantes, hospedagem, agências, operadoras, entre outros. Os recursos estão divididos em três faixas: até R$ 5 mil para autônomos, informais e microempreendedores individuais e até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas. Haverá ainda uma terceira faixa de linha de crédito de R$ 50.001 a R$ 500 mil para pessoas jurídicas de diversos portes e segmentos.

Estarão presentes o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e o superintendente de Operações Padronizadas da AgeRio, Bruno Bravo, para explicar como se dá a operacionalização do crédito.

