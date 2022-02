Casas e sonhos foram soterrados pelo temporal de seis horas - AFP

Publicado 22/02/2022 06:23

No dia 5 de fevereiro de 1988, há exatos 34 anos, uma chuva torrencial caiu sobre a Cidade Imperial, deixou 171 mortos, mais de quatro mil desabrigados e milhares de feridos. O então prefeito, Paulo Rattes, afirmou à época que era "a maior catástrofe de todos os tempos".

De acordo com registros do Plano de Contingência para Inundações da Defesa Civil de Petrópolis, o temporal foi similar ao deste ano. Na época, barreiras caíram em cerca de 500 ruas, bloqueando o acesso à cidade pela BR-040, em ambos os sentidos.

O primeiro registro de uma grande tempestade na Cidade Imprerial foi, de acordo com a Defesa Civil, em 1966, quando houve 80 óbitos. Além dos anos de 1988 e 2022, o desastre mais forte ocorreu em 1979, com 87 mortes. Na sequência, estão 1966 (80 mortos), 2011 (73 mortos), 2001 (51 mortos) e 2013 (13 mortos).

A agonia é tripla para parte da população de Petrópolis: além de sentir a dor da perda de familiares, muitos ainda não sabem onde estão os corpos e aguardam na fila do Instituto Médico Legal (IML) para fornecer dados e só então identificar os cadáveres, muitos encontrados já em estado de decomposição. Nesta segunda-feira (21), a Polícia Civil começou a convocar familiares para coletar amostras de DNA e cruzar os dados com os corpos que forem encontrados Para fornecimento de material genético para comparação é indispensável a realização do registro de ocorrência, que pode ser feito na 106ª DP (Itaipava) e na Sala Lilás. Apenas 30 famílias estão sendo agendadas por dia, com a locomoção garantida até o Petropolitano Futebol Clube – através de um ônibus disponibilizado pela Polícia Civil.Até o momento, 181 pessoas morreram em decorrência das chuvas e deslizamentos na cidade imperial. Desse total, o IML identificou 143 vítimas, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Outras 104 seguem desaparecidas.