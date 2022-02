Doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza, higiene pessoal, dentre outros, podem ser entregues na sede da instituição - Divulgação

Publicado 22/02/2022 06:30

Petrópolis - Diante das fortes chuvas da última semana e seguindo as diretrizes da Defesa Civil de Petrópolis a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) tinha suspendido as atividades da Casa de Apoio.

Contudo, os trabalhos foram retomados nesta segunda-feira (21), e além das atividades cotidianas, a associação se tornou, também, mais uma opção de ponto de recebimento de doações para pessoas atingidas de alguma forma pela tragédia climática.

“Há quase 30 anos a APPO é uma ponte entre pessoas físicas e jurídicas e pessoas com câncer em situação de vulnerabilidade social. O que vamos fazer neste momento é ampliar a nossa frente de trabalho, mantendo o que já fazemos todos os dias, e por meio da nossa credibilidade na cidade, conseguir apoiar pacientes com câncer que antes não precisavam de doações e que agora precisam de suporte por conta das chuvas”, pontuou Ana Cristina Mattos, presidente voluntária.

As doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza, higiene pessoal, dentre outros, podem ser entregues na sede da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outra forma de apoiar os trabalhos da APPO é por meio de doações em dinheiro, através do sistema PIX. A chave PIX para as transferências é o e-mail geral da instituição, o [email protected]

“Neste momento é importante ressaltarmos que as doações que recebermos e que serão devidamente entregues, serão destinadas inicialmente para pacientes com câncer e familiares cadastrados na APPO. Novos pacientes que precisem de apoio serão cadastrados, acompanhados pelo Setor de Serviço Social e em seguida receberão as doações”, finalizou Ana Cristina.